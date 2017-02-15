МТС потратит на buyback 9,3 млрд рублей

Для МТС и ее акционеров это уже второй раунд выкупа акций за последние месяцы

Сегодня МТС завершила сбор заявок и выкупит их по 290 руб. за бумагу, говорится в сообщении оператора. Это верхняя граница диапазона выкупа, по которой МТС была готова выкупать свои акции. Две недели назад оператор повысил этот диапазон, увеличив нижнюю границу на 17 руб. (с 253 до 270 руб. за бумагу), верхнюю – на 7 руб. (с 283 до 290 руб.).

Вчера к закрытию торгов Московской биржи бумаги МТС продавались по 267,6 руб. за акцию. Таким образом, премия для максимальной цены составила 8,3%.

Оператор выкупит около 1,6% выпущенного капитала компании. Половину из них составят бумаги, принадлежащие мажоритарию оператора АФК «Система» (с рынка МТС выкупит бумаг на сумму 4,647 млрд руб., а у «Системы» – на 4,651 млрд руб.). АФК специально продаст пакет акций, пропорциональный тому пакету, который МТС выкупит у миноритариев, чтобы после выкупа доля «Системы» в капитале МТС не изменилась.

В общей сложности МТС выкупит 32 млн 066 тыс. 89 собственных акций, что составляет 1,6% капитала. По предварительному подсчету, акционеры компании предложили МТС выкупить 20 млн акций, что превышает максимальное количество акций, которые оператор готов был выкупить по программе. В итоге МТС выкупит у акционеров только 16 млн бумаг. Таким образом, из предложенного к выкупу пакета акций МТС сможет выкупить 79%.

Для МТС и ее акционеров это уже второй раунд выкупа акций за последние месяцы. 9,3 млрд руб., которые оператор потратит на выкуп в этот раз, – это оставшиеся неиспользованными деньги от 10 млрд руб., выделенных на buyback акций, который МТС провела в начале декабря. Тогда МТС была намерена выкупить акции на сумму до 10 млрд руб., но в итоге потратила на buyback только 700 млн руб. Программа приобретения акций оказалась не полностью выбранной как раз из-за роста стоимости акций МТС на рынке и, как следствие, невысокого интереса миноритариев, которым стало невыгодно продавать акции по цене дешевле рыночной. Из предложенного к выкупу пакета акций выбраны оказались тогда только 12%.

На этот раз программа выкупа оказалась на порядок более успешной по сравнению с таковой, запущенной в октябре 2016 г., констатирует аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин.

По его мнению, ключевым фактором, обусловившим спрос, стало повышение диапазона выкупа 1 февраля. После объявления о завершении процедуры выкупа в акциях МТС наблюдается сильный рост - на 4,1%, замечает Нигматуллин. По большей части это связано с покупками бумаг на открытом рынке по относительно низкой цене для компенсации бумаг, которые были поданы к выкупу, объясняет он.