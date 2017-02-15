Тимур Бекмамбетов выиграл космическую гонку

В апреле российские зрители увидят в кинотеатрах фильм «Время первых» продюсера Тимура Бекмамбетова, а не конкурирующую картину «Салют-7» продюсера Сергея Сельянова. Это решение Министерства культуры, которое выдаст прокатное удостоверение на апрель именно фильму Бекмамбетова, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. «Салют-7» выйдет в прокат позднее, осенью этого года, добавил представитель министерства.

Чиновники впервые воспользовались правом отказа прокатного удостоверения крупному российскому фильму.

Представитель «Базелевса» (производитель «Времени первых») этого не комментирует. Связаться с Сергеем Сельяновым, продюсером «Салют-7», пока не удалось.

Два эти российских фильма о космосе внезапно совпали по срокам проката – выход обоих приурочен к Дню космонавтики (12 апреля). Планировалось, что «Время первых» выйдет именно в этот день, «Салют-7» – неделей раньше. Это стало проблемой не только для их продюсеров, но и для чиновников: обе картины частично профинансировал Фонд кино. Каждый год в прокат выходит всего несколько таких отечественных «фильмов-событий» с большим бюджетом. Если картины по столь схожей тематике выйдут практически одновременно, то недоберут часть денег, а значит, государственные деньги будут потрачены впустую, решили чиновники. Им и самим создателям картин оставалось только выбрать, какой фильм должен выйти в прокате первым – то есть в апреле.

Прежде чиновники никогда не сталкивались с такой проблемой. Последние несколько месяцев сотрудники Минкультуры и Фонда кино убеждали продюсеров договориться между собой и развести сроки проката. В ситуацию вмешалась даже администрация президента – первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко в конце марта провел специальную встречу с продюсерами обеих картин, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к продюсерам.

Еще в конце прошлого года Попечительский совет Фонда кино (в этот главный исполнительный орган фонда входят и представители Минкультуры) решил, что в крайнем случае обратится к своему экспертному совету. В него входят продюсеры, режиссеры, кинокритики и прокатчики. Совет проголосовал на прошлой неделе, и большинство его членов сочли «аудиторно более привлекательным» именно «Салют-7», рассказали «Ведомостям» два члена совета и подтвердил исполнительный директор фонда Антон Малышев.

Но Министерство культуры изначально склонялось к тому чтобы первым в прокат вышел фильм «Время первых», рассказывали источники «Ведомостей», близкие к министерству, Фонду кино и самим продюсерам. И если Фонд кино, который финансировал картины, может только рекомендовать продюсерам те или иные сроки проката, то у министерства есть более жесткие меры воздействия: чиновники могут выдать или не выдать фильму прокатное удостоверение на определенные даты. Без такого документа российские кинотеатры не могут показывать ни один фильм.

Уже после заседания экспертного совета фонда министерство собрало собственный экспертный совет, объяснил представитель этого ведомства. И большинство членов этого совета проголосовали за «Время первых», утверждает он. Назвать имена членов совета он не смог: это «продюсеры, прокатчики и режиссеры». При этом у министерства есть постоянно действующий совет по прокатным удостоверениям, он эту ситуацию не рассматривал.

«Салют-7» – история аварии на одноименной космической станции в 1985 г., ее сняла продюсерская компания СТВ Сельянова при поддержке ВГТРК. Производственный бюджет фильма – 470 млн руб., из которых около трети предоставил Фонд кино. «Время первых» рассказывает о первом выходе человека в открытый космос в 1965 г., продюсеры фильма – Тимур Бекмамбетов (основатель «Базелевса») и Евгений Миронов (он же играет главную роль) при поддержке «Первого канала». Бюджет не раскрывается.

Фонд кино принял решение поддержать картины в 2014 г., и тогда продюсеры заявили разные сроки выхода картин в прокат - 2016 г. и 2017 г. Но при съёмке обеих картин возникли сложности. И если сначала «Базелевс» сообщил, что «Время первых» выйдет осенью 2017 г., то в прошлом сентябре заявил о переносе на весну 2017 г., а ближе к концу года анонсировал премьеру 12 апреля. При этом «Салют-7» объявил о выходе в прокат в апреле 2017 г. больше года назад.