Snapchat оценил себя в $22,5 млрд

Право принятия всех решений остается за гендиректором Snapchat Эваном Шпигелем (на фото) и Бобби Мерфи (директор по технологиям)

Это может быть крупнейшее IPO со времен размещения Alibaba в 2014 г.

Владелец мессенджера Snapchat установил цену акций компании при первичном размещении бумаг (IPO): они будут стоить от $14 до $16, сообщает Financial Times (FT). Таким образом, оценка компании колеблется в диапазоне от $19,5 млрд до $22,2 млрд. Однако раньше компания заявляла об оценке в $25 млрд, говорилось в опубликованных документах размещения. Несмотря на это, размещение Snapchat может быть одним из крупнейших технологических IPO со времен выхода на биржу Alibaba Group Holding в 2014 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Опубликованные документы также гласили, что это будет первое IPO, в ходе которого будут предлагаться акции без права голоса, и право принятия всех решений остается за сооснователями Snapchat Эваном Шпигелем (занимает пост гендиректора) и Бобби Мерфи (директор по технологиям). Даже если они уйдут с занимаемых постов, все равно смогут принимать решения о поглощениях компаний, уточняет FT.

Эта деталь возмутила инвесторов, среди которых была дюжина крупнейших американских пенсионных фондов. IPO Snapchat ожидается с нетерпением на фоне затишья в выходе на биржу американских компаний. Многие компании, наоборот, ищут возможности привлечения частного капитала. Сама Snapchat в прошлом году привлекла $1,8 млрд руб. венчурного капитала от фондов Sequoia Capital и T Rowe Price.

Snapchat позволяет пользователям обмениваться изображениями, которые исчезают спустя несколько секунд. Snapchat продает рекламу и спонсорские фильтры, сейчас она столкнулась с тройным вызовом: замедляющийся рост пользовательской базы, растущие издержки и конкуренция со стороны принадлежащего Facebook сервиса Instagram. Чистый убыток Snapchat в 2016 г. составил $515 млн, пишет FT. WSJ сообщает, что некоторые инвесторы задались вопросом справедливости оценки компании.

Ожидается,что Snapchat выйдет на Нью-Йоркскую биржу (NYSeE, New York Stock Exchange) 1 марта этого года и на следующий день ее акции будут доступны по тикету «SNAP».