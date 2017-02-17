Медиа
Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Buzzfeed снимет сериал

Buzzfeed снимает сериал вместе с NBCUniversal

Это документальное расследование гибели подростка
Buzzfeed планирует провести IPO в 2018 г., говорят источники, знакомые с планами компании. Поэтому сайт стремится найти новые источники доходов, в том числе и за счет телевидения
Buzzfeed планирует провести IPO в 2018 г., говорят источники, знакомые с планами компании. Поэтому сайт стремится найти новые источники доходов, в том числе и за счет телевидения
Е. Разумный / Ведомости

Buzzfeed в партнерстве с компанией NBCUniversal (входит в Comcast) запустила в производство первый телевизионный сериал. Это будет документальная криминальная драма по аналогии с сериалом «Создавая убийцу» от Netflix и «Тайны миллиардера» канала HBO. Сериал основан на расследовании журналистки Buzzfeed News Кэти Бейкер. Она автор серии публикаций о подростке из Миссисипи Джессике Чемберс, которая загадочным образом заживо сгорела в 2014 г. Обстоятельства гибели Чемберс журналисты назвали одной из самых обсуждаемых историй в интернете.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике