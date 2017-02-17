Buzzfeed снимает сериал вместе с NBCUniversal

Buzzfeed планирует провести IPO в 2018 г., говорят источники, знакомые с планами компании. Поэтому сайт стремится найти новые источники доходов, в том числе и за счет телевидения

Buzzfeed в партнерстве с компанией NBCUniversal (входит в Comcast) запустила в производство первый телевизионный сериал. Это будет документальная криминальная драма по аналогии с сериалом «Создавая убийцу» от Netflix и «Тайны миллиардера» канала HBO. Сериал основан на расследовании журналистки Buzzfeed News Кэти Бейкер. Она автор серии публикаций о подростке из Миссисипи Джессике Чемберс, которая загадочным образом заживо сгорела в 2014 г. Обстоятельства гибели Чемберс журналисты назвали одной из самых обсуждаемых историй в интернете.