МГТС выходит на рынок Подмосковья

Рынок интернет-доступа в области насыщен – но пока не так, как в Москве

«Дочка» МТС МГТС объявила конкурс на проектирование и строительство сети в подмосковных Мытищах, также оператор ищет подрядчика на печать и доставку счетов абонентам в Московской области. Это следует из конкурсной документации оператора. МГТС планирует работать и в других подмосковных городах, расположенных ближе 50 км от МКАД, - с ее точки зрения интересны Одинцово, Реутов, Балашиха, Некрасовка, а также новая Москва (территории, вошедшие в черту города с 1 июля 2012 г.), отмечает представитель оператора Татьяна Мартьянова. По ее словам, экспансию в Подмосковье предусматривает стратегия развития оператора до 2020 г.

По предварительным планам МГТС, ее сетью к 2020 г. будет охвачено около 300 000 домохозяйств, к ней будет подключено около 100 000 абонентов, в первую очередь ШПД. Бюджет проекта до конца 2020 г. может составить около 1,2 млрд руб., говорит Мартьянова.

У МГТС уже есть около 50 000 абонентов в Подмосковье, но это либо подписчики ее «дочки» АМТ, либо бывшие абоненты «Комстара», присоединенного к МТС в 2010 г., объясняет Мартьянова.

В городах и поселках ближе 50 км от Москвы конкуренция не меньше, чем в столице, поэтому оператор будет использовать для подключения только технологию GPON, обещает Мартьянова. Только на базе GPON можно предоставлять доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с в пакете с любым количеством дополнительных сервисов - такая стратегия продвижения уже оправдала себя в Москве, утверждает Мартьянова.