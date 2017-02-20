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Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Snap делает ставку на молодежь

Snap фокусирует развитие бизнеса на своей основной аудитории – молодых людях

Они предпочитают мобильные сервисы телевидению
В заключительном квартале прошлого года ежедневная аудитория Snap выросла по сравнению с III кварталом всего на 3%
В заключительном квартале прошлого года ежедневная аудитория Snap выросла по сравнению с III кварталом всего на 3%
Е. Разумный / Ведомости

Компания Snap в преддверии своего IPO намерена в ближайшие дни представить свою стратегию инвесторам. Эта стратегия ориентирована на молодежную аудиторию и на технологии, призванные потеснить телевидение на рынке рекламы. Между тем многие инвесторы сомневаются в справедливости предварительных оценок стоимости компании и ее способности существенно расширить клиентскую базу и найти новые источники доходов.

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