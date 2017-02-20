Телекоммуникации

Apple будет чинить iPhone в России

Так решило антимонопольное ведомство
Apple надлежит открыть в России единый сервисный центр
Apple надлежит открыть в России единый сервисный центр
Андрей Гордеев / Ведомости

Apple надлежит до 1 мая 2017 г. открыть в России единый сервисный центр, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС надеется, что российское подразделение Apple «Эппл Рус» «обеспечит предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательством России», цитирует пресс-служба ведомства заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

Решение было принято в ходе рассмотрения ФАС дела в отношении «Эппл Рус», начатого в конце 2016 г. Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone, утверждал Дмитрий Петров, подавший жалобу в ФАС. В России смартфоны Apple никто не может чинить без ее разрешения, но при этом Apple не поставляет комплектующие для ремонта экранов, говорил он, ссылаясь на материалы ФАС.

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Ранее Петров обратился с иском к Apple в Басманный суд Москвы. В нем он требовал, чтобы суд обязал Apple поставлять дисплеи в российские сервис-центры. Из материалов суда следовало, что Apple создаст в России ремонтное производство полного цикла, где будет заменять поврежденные дисплеи смартфонов.

Сейчас Apple в случае поломки при обращении в один из авторизованных сервисных центров целиком меняет с доплатой аппарат (если это не гарантийный случай), отмечает источник, близкий к сети таких центров. С 1 мая ситуация кардинально не изменится, но в сервисной цепочке в России появится специальное оборудование, позволяющее отдельно менять поврежденные экраны, отмечает он.

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Чтобы заменить дисплей, требуется сложная процедура калибровки с помощью «большого и дорогостоящего» оборудования, которое получает доступ к ядру операционной системы iPhone по защищенной сети Apple, говорится в письмах, ранее представленных Apple в Басманном суде.

Петров готов отказаться от своего судебного иска к Apple. Цель процесса - начало полноценного обслуживания российских пользователей iPhone - достигнута, считает он. Если Apple предоставит им такое обслуживание за приемлемую цену, это будет позитивным завершением спора, говорит Петров.

Представитель Apple отказался от комментариев.

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