Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Лунный след для Илона Маска

SpaceX Илона Маска впервые запустила ракету из легендарного Космического центра Кеннеди

Она планирует запускать по два корабля в месяц
Запуск Falcon 9 с грузовой капсулой Dragon прошел без сбоев, хотя накануне аналогичная попытка запуска была прервана из-за технической неполадки через 10 секунд после команды на старт
Запуск Falcon 9 с грузовой капсулой Dragon прошел без сбоев, хотя накануне аналогичная попытка запуска была прервана из-за технической неполадки через 10 секунд после команды на старт
Wikileaks

В воскресенье корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX) успешно запустила на орбиту космический корабль Falcon 9 с грузом для Международной космической станции (МКС). SpaceX впервые использовала для запуска легендарный стартовый комплекс № 39 Космического центра Кеннеди во Флориде, откуда в свое время стартовал корабль, впервые доставивший астронавтов на Луну.

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