SpaceX Илона Маска впервые запустила ракету из легендарного Космического центра Кеннеди

Запуск Falcon 9 с грузовой капсулой Dragon прошел без сбоев, хотя накануне аналогичная попытка запуска была прервана из-за технической неполадки через 10 секунд после команды на старт

Она планирует запускать по два корабля в месяц

Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Лунный след для Илона Маска

В воскресенье корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX) успешно запустила на орбиту космический корабль Falcon 9 с грузом для Международной космической станции (МКС). SpaceX впервые использовала для запуска легендарный стартовый комплекс № 39 Космического центра Кеннеди во Флориде, откуда в свое время стартовал корабль, впервые доставивший астронавтов на Луну.