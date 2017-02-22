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Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: «Гоголь» пойдет в кино

Телеканал ТВ-3 покажет телесериал «Гоголь» сначала в кинотеатрах, а лишь потом на телеэкране

Это первый случай кинопроката для российского сериала
  • Екатерина Брызгалова,
  • Ксения Болецкая
  • / Ведомости
Производство одной серии «Гоголя» обошлось примерно в 29 млн руб.
Производство одной серии «Гоголя» обошлось примерно в 29 млн руб.
© АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Сериал телеканала ТВ-3 (входит в холдинг «Газпром-медиа») «Гоголь» выйдет сначала в кинотеатрах, а уже потом в эфире телеканала, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к ТВ-3. Гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович это подтвердил, но уточнил, что канал еще ведет переговоры с компанией «Каро премьер» (один из крупнейших отечественных прокатчиков. – «Ведомости»). Это будет широкий прокат, говорит Федорович. Сезон из восьми серий будет разбит на четыре фильма, которые будут выходить в кинотеатрах начиная с августа. Для ТВ-3 выход «Гоголя» в кинотеатрах – это не маркетинговая акция, а именно способ заработать дополнительные деньги, настаивает Федорович: «Этот сериал очень дорогой, отбить его только за счет показа на ТВ-3 сложно. И если мы хотим и дальше показывать сильные дорогие проекты, нам нужно научиться зарабатывать на них не только в эфире».

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