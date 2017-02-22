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Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Без ссылки на пиратов

Без ссылки на пиратов

Чиновники планируют нанести сокрушительный удар по интернет-пиратам. «Зеркала» их сайтов будут заблокированы, а ссылки на такие ресурсы – изъяты из поисковых систем
Это уже третья версия поправок в антипиратский закон
Это уже третья версия поправок в антипиратский закон
Ringo Chiu / Zuma/TASS

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Этот документ был разработан Минкомсвязи во исполнение поручений по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 г. Цель проекта – «пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете».

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