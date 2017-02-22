Без ссылки на пиратов

Это уже третья версия поправок в антипиратский закон
Ringo Chiu / Zuma/TASS
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Этот документ был разработан Минкомсвязи во исполнение поручений по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 г. Цель проекта – «пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете».