Рынок компьютеров в России вернулся к росту

Впервые за несколько лет в IV квартале 2016 г. поставки ПК в Россию выросли на 4,2%

Российский рынок персональных компьютеров (ПК) вырос впервые с 2012 г., следует из данных исследовательской компании IDC. В IV квартале 2016 г. в Россию было поставлено 1,34 млн ПК, на 4,2% больше, чем за тот же период годом ранее. Лидером рынка осталась китайская компания Lenovo, поставившая на российский рынок 21,1% от всех персональных компьютеров. Далее следуют HP (18%), Asus (16,4%), Acer (13%) и Dell (4,9%).