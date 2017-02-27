Больше всего пользователей смартфонов в Москве среди абонентов МТС

Среди пользователей WiFi-сети правительства Москвы больше всего (34%) было московских абонентов МТС, следует из материалов департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, подсчитавшего данные за сентябрь 2016 г. – январь 2017 г. (см. график). 28% подключившихся были абонентами «Вымпелкома», 25% – «Мегафона», 7% – «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Еще 6% подключений пришлось на иногородних абонентов, отмечает представитель ДИТа Елена Новикова. Соответственно, среди московских пользователей столичного бесплатного WiFi доля МТС составила чуть более 36%, «Вымпелкома» – около 29,8%, «Мегафона» – чуть менее 26,6%, Tele2 – чуть более 7%.

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