Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Москва сосчитала смартфоны

Больше всего пользователей смартфонов в Москве среди абонентов МТС

На последнем месте – Tele2: это следует из статистики мэрии Москвы
Абонентов МТС среди пользователей московской WiFi-сети оказалось больше, чем клиентов других операторов
Абонентов МТС среди пользователей московской WiFi-сети оказалось больше, чем клиентов других операторов
М. Стулов и Е. Разумный / Ведомости

Среди пользователей WiFi-сети правительства Москвы больше всего (34%) было московских абонентов МТС, следует из материалов департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, подсчитавшего данные за сентябрь 2016 г. – январь 2017 г. (см. график). 28% подключившихся были абонентами «Вымпелкома», 25% – «Мегафона», 7% – «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Еще 6% подключений пришлось на иногородних абонентов, отмечает представитель ДИТа Елена Новикова. Соответственно, среди московских пользователей столичного бесплатного WiFi доля МТС составила чуть более 36%, «Вымпелкома» – около 29,8%, «Мегафона» – чуть менее 26,6%, Tele2 – чуть более 7%.

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