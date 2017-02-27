Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии»

Пассажирам вечерних рейсов в аэропорту Мадрида 16 января пришлось понервничать: в одном из четырех терминалов их встречал полицейский кордон и группа захвата из 40 бойцов спецназа в полном обмундировании. Вдобавок ко всему были заблокированы мобильная связь и интернет. Такие меры принимались ради импозантного человека, которому спецназовцы буквально и шагу не дали ступить после схода с телетрапа амстердамского рейса, – 65-летнего нидерландского юриста Петера Вакки. После задержания сотрудники прокуратуры опросили Вакки и через шесть часов отпустили без предъявления обвинений, рассказал «Ведомостям» его адвокат. Но 17 января испанские газеты вышли с заголовками о задержании юриста русской мафии в Испании в ходе расследования, проводимого прокурором Хосе Гриндой, прославившимся участием в деле бизнесмена Геннадия Петрова. Прокурор обвинял Петрова в создании организованного преступного сообщества и предполагал, что тот может быть связан не только с высокопоставленными российскими чиновниками, но даже с президентом России Владимиром Путиным, напомнили журналисты (см. врез). Правда, кроме имени прокурора, связей между Вакки и Петровым видно не было.

Впрочем, претензии к юристу тоже предъявлялись серьезные. Вакки заподозрили в попустительстве выводу денег из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, подконтрольной известным в Испании бизнесменам из семьи Перес Долсет, а также в содействии рейдерскому захвату этой компании, оказавшейся после вывода средств в сложном финансовом положении, сообщило издание El Confidencial, получившее доступ к документам следствия. Голландец Вакки исполнял обязанности управляющего Zed+ с ноября 2014 г. На этот пост его назначила Торговая палата суда Амстердама, решив ввести внешнее управление в Zed+.

По данным издания, выведенные из нидерландской компании деньги якобы пошли на взятки высокопоставленным чиновникам в России – через российскую компанию, одним из акционеров которой является сын министра внутренних дел России Владимира Колокольцева – Александр Колокольцев. El Confidencial утверждало, что расследование кроме испанской прокуратуры также проводят министерство юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам и ФБР. В этих организациях, а также в офисе Гринды отказались комментировать ситуацию.

Sergio Perez / Reuters Спецназ в аэропорте Мадрида

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