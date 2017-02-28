Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Новое имя – новые дивиденды

Vimpelcom Ltd. увеличивает дивиденды

После трехлетнего перерыва его дивидендная доходность снова будет сопоставима с МТС и «Мегафоном»

Кирилл Седов

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