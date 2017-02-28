Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Новое имя – новые дивиденды

Vimpelcom Ltd. увеличивает дивиденды

После трехлетнего перерыва его дивидендная доходность снова будет сопоставима с МТС и «Мегафоном»
Холдинг Vimpelcom Ltd. меняет имя на Veon
Холдинг Vimpelcom Ltd. меняет имя на Veon
М. Стулов / Ведомости

Холдинг Vimpelcom Ltd. сообщил о намерении выплатить акционерам $0,23 на акцию за 2016 г., говорится в сообщении холдинга. В сумме выплаты по результатам 2016 г. превысят $400 млн.

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