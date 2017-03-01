SoftBank ведет переговоры о слиянии OneWeb с Intelsat стоимостью $18 млрд

В понедельник стало известно, что переговоры о слиянии OneWeb и Intelsat близки к успешному завершению и вскоре можно ожидать официального сообщения о сделке. По словам информированных источников, для финансирования сделки SoftBank намеревается выделить $1,7 млрд наличными, часть этой суммы должна пойти на выплаты кредиторам Intelsat. Общая стоимость сделки оценивается в $18 млрд, но для ее завершения необходимо, чтобы держатели облигаций согласились на дисконт в размере $4 млрд.

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