Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: SoftBank хочет объединить OneWeb с Intelsat

SoftBank ведет переговоры о слиянии OneWeb с Intelsat стоимостью $18 млрд

Для завершения сделки необходимо согласие держателей облигаций
  • Эрик Платт,
  • Араш Массоуди,
  • Кана Инагаки
  • / Financial Times
Intelsat — оператор крупнейшего в мире коммерческого спутникового флота
Intelsat — оператор крупнейшего в мире коммерческого спутникового флота
Intelsat

В понедельник стало известно, что переговоры о слиянии OneWeb и Intelsat близки к успешному завершению и вскоре можно ожидать официального сообщения о сделке. По словам информированных источников, для финансирования сделки SoftBank намеревается выделить $1,7 млрд наличными, часть этой суммы должна пойти на выплаты кредиторам Intelsat. Общая стоимость сделки оценивается в $18 млрд, но для ее завершения необходимо, чтобы держатели облигаций согласились на дисконт в размере $4 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике