SoftBank ведет переговоры о слиянии OneWeb с Intelsat стоимостью $18 млрд

Intelsat — оператор крупнейшего в мире коммерческого спутникового флота
Intelsat
В понедельник стало известно, что переговоры о слиянии OneWeb и Intelsat близки к успешному завершению и вскоре можно ожидать официального сообщения о сделке. По словам информированных источников, для финансирования сделки SoftBank намеревается выделить $1,7 млрд наличными, часть этой суммы должна пойти на выплаты кредиторам Intelsat. Общая стоимость сделки оценивается в $18 млрд, но для ее завершения необходимо, чтобы держатели облигаций согласились на дисконт в размере $4 млрд.