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Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Кино в сети по удостоверению

Кино в сети по удостоверению

Онлайн-кинотеатры обязали получать прокатные удостоверения на показ фильмов в сети. С отраслью норма не обсуждалась
Согласно новой версии правил удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами»
Согласно новой версии правил удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами»
М. Стулов / Ведомости

С этого года прокатные удостоверения придется получать не только для проката фильмов в российских кинотеатрах, но и для их показа в интернете. Это следует из разъяснений Минкультуры к вступившему в силу постановлению правительства, которым внесены поправки в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Согласно новой версии правил удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами».

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