Intel купила доли «Роснано» и РВК в разработчике процессоров

На встрече с инвесторами 9 февраля финансовый директор Intel Боб Свон подтвердил, что в 2016 г. корпорация приобрела несколько компаний, в числе которых была и Soft Machines, сообщила представитель Intel. Об этой покупке говорило несколько СМИ в сентябре прошлого года. В эту компанию, которая разрабатывает процессоры со специальной архитектурой, вкладывалась «Роснано», и сейчас госкомпания вышла из инвестиций. Intel купила всю компанию, сообщил «Ведомостям» гендиректор Rusnano USA Дмитрий Алханов. По данным индийского издания Inc42, сумма сделки составила $300 млн деньгами и акциями. Представитель Intel это не комментирует.