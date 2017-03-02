Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: «Эр-телеком» растет на покупках

«Эр-телеком» покупает крупнейшего новосибирского провайдера «Новотелеком»

Это увеличит число его абонентов почти на 10%

Валерий Кодачигов

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