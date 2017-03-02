Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: «Эр-телеком» растет на покупках

«Эр-телеком» покупает крупнейшего новосибирского провайдера «Новотелеком»

Это увеличит число его абонентов почти на 10%
Генеральный директор «Эр-телеком» Андрей Семериков — руководитель компании, занимающей 2-е место в России по количеству абонентов ШПД
Генеральный директор «Эр-телеком» Андрей Семериков — руководитель компании, занимающей 2-е место в России по количеству абонентов ШПД
Е. Разумный / Ведомости

«Эр-телеком холдинг» закрыл сделку по приобретению 100% крупнейшего новосибирского провайдера широкополосного доступа (ШПД) и платного ТВ «Новотелеком», рассказал источник, близкий к «Эр-телекому». Сделка находится в завершающей стадии, знают источники, близкие к двум компаниям – партнерам нескольких операторов. Представители «Эр-телекома» и «Новотелекома» не стали это комментировать.

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