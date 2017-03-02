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Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Snap заметила спрос

Цена размещения Snap может превысить установленный компанией диапазон

Капитализация разработчика Snapchat может вырасти до $20 млрд
Накануне IPO компании Snap инвесторы проявляют повышенный интерес к размещению. Цена акций может оказаться выше установленного Snap диапазона
Накануне IPO компании Snap инвесторы проявляют повышенный интерес к размещению. Цена акций может оказаться выше установленного Snap диапазона
Lucas Jackson / Reuters

В феврале Snap, разработчик популярного мессенджера Snapchat, установила диапазон цены акций для предстоящего IPO в $14–16, но при наметившемся высоком спросе на акции реальная цена размещения может вырасти до $17–18. Соответственно, рыночная капитализация калифорнийской компании составит $19,7–20,8 млрд. Окончательно цена должна была определиться в среду.

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