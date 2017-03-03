Как американская школа заработала $24 млн на IPO Snap

Средняя школа в Калифорнии заработала $24 млн благодаря удачному вложению средств в стартап Snap, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Quartz. Еще в 2012 г. попечительский совет школы Святого Франциска инвестировал $15 000 в акции Snap по совету родителя одного из учеников. В четверг школа продала две трети своей доли в компании во время IPO интернет-компании.

Snap Inc. разместила свои акции на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) по $17 за бумагу, вся компания была оценена в $24 млрд. По итогам первого дня торгов котировки компании подскочили на 44%, а ее капитализация превысила $30 млрд. Во время первого дня торгов рост котировок Snap превышал 50%.

Snap Inc. – компания, управляющая приложением Snapchat. Это фото- и видеоприложение для смартфонов, получившее особую популярность среди молодой аудитории. От других сервисов оно отличается тем, что позволяет публиковать исчезающие через некоторое время фотографии и видеоролики. Хотя в последнее время похожие функции ввели конкурирующие сервисы – Instagram и Whatsapp (оба принадлежат Facebook).

Приложение было создано в 2011 г. студентами Стэнфорда Эваном Шпигелем и Бобби Мерфи. Еще два года назад основатели Snapchat получили предложение от основателя Facebook Марка Цукерберга продать проект за $3 млрд. Однако они отказались от продажи, решив развивать бизнес самостоятельно.

В прошлом году число активных пользователей Snapchat выросло на 48% до 158 млн и превысило количество пользователей Twitter. В числе инвесторов Snap есть и русский бизнесмен Юрий Мильнер: его инвесткомпания DST Global стала совладельцем Snapchat в 2014 г. и оценила всю компанию в $7 млрд, писал ранее WSJ. Представитель Мильнера подтверждал «Ведомостям», что DST владеет долей в Snap, но планы по продаже акций компании не раскрыл.