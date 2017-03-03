Михаил Осеевский стал президентом «Ростелекома»

Выходец из ВТБ и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга избран советом директоров на ближайшие пять лет

Совет директоров «Ростелекома» назначил зампредседателя правления ВТБ Михаила Осеевского президентом госоператора, говорится в сообщении «Ростелекома». Осеевский вступает в должность 4 марта этого года, срок его полномочий - пять лет.

Его предшественник Сергей Калугин руководил «Ростелекомом» с марта 2013 г. Его контракт был двухлетним, но в 2015 г. был продлен до марта 2018 г. Сейчас Калугину предложена должность замминистра связи и массовых коммуникаций. Человек из окружения Калугина рассказывал «Ведомостям», что это предложение кажется ему привлекательным.

Правительственную директиву о назначении зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского руководителем «Ростелекома» премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 1 марта. Осеевский обещал премьеру расширять цифровые сервисы в том числе на малодоступные регионы по программе устранения цифрового неравенства. Осеевский отметил серьезные ресурсы для сокращения издержек, чем и планирует заняться в ближайшее время, передавал «Интерфакс».

Пятидесятишестилетний Осеевский не имеет опыта работы в отрасли связи. Он работает в ВТБ с 2012 г. С 1993 по 1999 г. работал в руководстве Санкт-Петербургской валютной биржи. Соучредителем биржи выступал комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, возглавляемый Владимиром Путиным. В 1999 г. перешел в Промышленно-строительный банк, где уже в 2001 г. стал первым заместителем председателя правления. С 2003 по 2011 г. – в правительстве Санкт-Петербурга, где занимал должность вице-губернатора. С 2011 по 2012 г. - замминистра экономического развития.

ВТБ – один из крупнейших кредиторов «Ростелекома». В декабре 2013 г. банк открыл для госоператора кредитную линию на 30 млрд руб. сроком на пять лет, следует из отчетности оператора. В июне 2016 г. годовое общее собрание акционеров компании одобрило кредитную сделку с ВТБ на максимальную сумму 150 млрд руб. Как объясняли представители оператора, это рамочный договор, который предполагает постепенный выбор кредита и заключен на случай необходимости.

Также ВТБ - партнер «Ростелекома» в совместном предприятии, операторе «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), где «Ростелекому» принадлежит 45%.

Уход Калугина с поста президента «Ростелекома» два человека, близкие к компании, в конце февраля связывали с его нежеланием увеличивать долю оператора в «Т2 РТК холдинге». За неделю до этого председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк «на данном этапе» не обсуждает вопрос о продаже Tele2 «Ростелекому».

Вчера стало известно, что правительство выдвинуло в совет директоров «Ростелекома» и Калугина, и Осеевского.