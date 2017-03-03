«Ростелеком» консолидировал 100% SafeData за 4,1 млрд рублей

Сегодня совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку за 2,25 млрд руб. 49,9% группы SafeData, занимающейся созданием центров обработки данных. Об этом говорится в сообщении «Ростелекома». Вместе с купленными ранее 50,1% холдинга госоператор доводит свою долю до 100%. Всего «Ростелеком» заплатил за SafeData 4,1 млрд руб.

Первичную покупку контрольного пакета холдинга совет директоров «Ростелекома» одобрил в январе 2015 г. Сделка проходила в два этапа: сперва «Ростелеком» купил 5,4% Safedata за 104,2 млн руб., затем с помощью дополнительного вклада 1,73 млрд руб. в уставный капитал довел долю до 50,1%. Представитель «Ростелекома» объясняет рост оценки компании ростом ее финансовых показателей. По данным СПАРК, выручка SafeData в 2015 г. составила 847,67 млн руб., что больше итога 2014 г. в размере 573,37 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, вторым совладельцем SafeData пока что является «ЦХД инвест», принадлежащая кипрской Brennen Investments Ltd.

Когда «Ростелеком» входил в капитал SafeData, оператор предусмотрел опционное соглашение по выкупу доли оставшихся акционеров, приводятся в сообщении «Ростелекома» слова вице-президента госоператора Марии Флорентьевой. Сейчас бизнес дата-центров стал для «Ростелекома» одним из основных. В годовом отчете «Ростелекома» за 2015 г. оператор оценивал количество контролируемых им серверных стоек в 3900 штук. Помимо SafeData (тогда около 1400 стоек) «Ростелеком» владеет оператором дата-центров ММТС-9, у которого к концу 2015 г. было 1449 серверных стоек, говорилось в исследовании компании Iks-Consulting.

«Ростелеком» совместно с SafeData намеревался создать сеть центров хранения данных (ЦОД) федерального масштаба. Планировалось, что проект будет включать в себя территориально-распределенную сеть ЦОД, каналы связи, точки обмена трафиком, системы доставки контента, а также системы защиты от сетевых атак и контроля трафика. Кроме того, «Ростелекому» интересны активы SafeData в сегментах обмена трафиком и доставки контента (CDN).

В своем сообщении «Ростелеком» называет сделку привлекательной: она позволяет приобрести полный контроль над растущим бизнесом по цене, не учитывающей потенциал новых проектов, в том числе строительства большого дата-центра. «Ростелеком» в конце 2015 г. сообщил, что договорился с «Росэнергоатомом» о строительстве «крупнейшего в России ЦОДа» на 4000 серверных стоек. Построен он будет вблизи Калининской атомной электростанции, которая и будет снабжать его электричеством.