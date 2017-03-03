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Число платных подписчиков Spotify выросло до 50 млн

У ближайшего конкурента – Apple Music пока только 20 млн платных подписчиков

Численность платных подписчиков шведского музыкального сервиса Spotify выросло на 25%, до 50 млн человек, это на 10 млн больше, чем полгода назад, отчиталась компания.

Это впечатляющие показатели роста, пишет издание Musicbusiness. Еще в январе 2015 г. сервис объявлял о том, что число его платных пользователей достигло 15 млн человек, спустя пять месяцев их численность уже превышала 20 млн человек. В марте 2016 г. компания отчиталась о 30 млн пользователей. И спустя еще полгода число пользователей вновь выросло на 33,3% до 40 млн абонентов.

Музыкальный сервис Spotify получил $1 млрд выручки
Музыкальный сервис Spotify получил в 2013 г. $1 млрд выручки. Но из-за высоких отчислений правообладателям компания все еще остается убыточной

Spotify - сервис, позволяющий слушать музыку онлайн. Большую часть доходов он получает от продажи премиальной подписки - более 6 млн пользователей сервиса платят за доступ к музыке $10 в месяц. Остальное компания получает от продажи рекламы. Сервис Spotify предполагает, что к концу 2017 г. число его пользователей вырастет до 70 млн человек. Но пока у компании есть сложности с заключением новых договоров. После того, как сроки контрактов ряда мейджеров истекли, с ними успели заключить контракты другие сервисы, такие как Pandora, iHeartRadio, Amazon и SoundCloud, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. О каких правообладателях идет речь, агентство не уточняет.

Сервис планировал провести первичное публичное размещение акций. В конце 2015 г. компания наняла для этого инвестбанк Goldman Sachs, который также должен был помочь найти инвесторов компании, которым он гарантировал доход в случае проведения IPO. Но пока компания так и не приблизилась к выходу на биржу.

Стоимость всего музыкального сервиса издание оценивает в $8 млрд. В конце в 2015 г. выросла на 80% до 1,95 млрд евро, но из-за резко выросших ставок отчислений компания получила убыток в 173 млн евро.

Spotify может выйти в Россию со второй попытки

Но именно на эти две компании пришлось 47% всей выручки музыкальной индустрии в первой половине 2016 г., которую компании получают от стриминговых сервисов, следует из данных Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), опубликованных в конце прошлого года. В аналогичном периоде 2015 г. эта доля составляла 32%. Отчисления этих двух сервисов правообладателям в первой половине 2016 г. составили $1,6 млрд, на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Пока ближайшему конкуренту Spotify – Apple Music не удается достигнуть подобного роста показателей. В конце прошлого года число платных подписчиков сервиса не превышало 20 млн человек. Но в отличии от Spotify, бизнес стримингового сервиса компании Apple в прошлом году начал приносить доходы. Apple music запустился в июне 2015 г., но первое время давал пользователям возможность слушать музыку бесплатно, напоминает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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