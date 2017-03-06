Tele2 заняла более 10% рынка мобильного интернета в Москве
Е. Разумный / Ведомости
Среди московских пользователей мессенджера Viber доля абонентов «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) в феврале составила 12,5%, говорится в исследовании мессенджера. С марта 2016 г. показатель вырос на 5,6 п. п. Больше всего среди пользователей мессенджера в Москве абонентов МТС и «Вымпелкома», но за неполный год их количество сократилось на 1 п. п. до 32,2% и на 2,5 п. п. до 29,7% соответственно. Доля «Мегафона» снизилась на 2,1 п. п. до 25,6%. Без учета абонентов «Скартела» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи) доля «Мегафона» просела еще сильнее – на 3,5 п. п. до 22,8%.