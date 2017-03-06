Турция начала антимонопольное расследование в отношении Google

Турецкое антимонопольное ведомство начало расследование в отношении Google, пишет Reuters со ссылкой на сообщение ведомства. Чиновники хотят выяснить, не нарушила ли американская компания местное законодательство о защите конкуренции. В частности, ведомство изучит, не нарушают ли закон контракты Google с производителями оборудования и не влияют ли положения этих документов на развитие собственных мобильных сервисов Google. Ранее чиновники сообщали, что в расследовании работы Google в Турции необходимости нет, но после повторного изучения вопроса изменили позицию, уточняет Reuters.

Аналогичное расследование против Google с прошлого года ведется в Европе: весной комиссар Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер обвинила Google в навязывании своих сервисов производителям смартфонов и планшетов. Предварительное расследование комиссии показало, что Google использовала преимущество на рынке ОС для мобильных устройств, чтобы укрепить свое доминирующее положение на рынке поиска. Google владеет ОС Android, она установлена на более чем 90% смартфонов в мире. Окончательное решение по этому делу комиссия еще не вынесла.

А в России такое же расследование уже закончено: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще в конце 2015 г. признала Google нарушителем российского закона о защите конкуренции. Это решение было вынесено по итогам расследования, которое было начато по жалобе «Яндекса», обвинившего американский поисковик в ущемлении конкурирующих сервисов на платформе Android. Еще в 2014 г. три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией. Последующие суды подтвердили, что контракты Google с производителями мобильных устройств содержали прямые запреты на предустановку приложений конкурентов.

В результате ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб. и обязала компанию устранить нарушения. Но этого до сих пор не произошло. Согласно предписанию Google должна исправить контракты с производителями таким образом, чтобы они не содержали дискриминационных условий. Кроме того, Google должна отвязать свой магазин приложений Google Play от других своих сервисов. В начале марта руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что служба готова заключить с Google мировое соглашение. «Конечно, мы будем настаивать на выполнении нашего предписания. Если они готовы пойти на такое мировое соглашение, которое предусматривает выполнение предписания по-честному, а не имитацию, то я думаю, что мы договоримся. На условиях решения ФАС. Мы считаем наше решение выверенным», - сказал Артемьев (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что не исключает снижения штрафа для Google.