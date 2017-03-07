Компания IBM разрабатывает компьютеры нового поколения

Наряду с инструментарием для программистов IBM предлагает онлайновый интерфейс, позволяющий широкому кругу разработчиков бесплатно экспериментировать с новой технологией
Евгений Разумный / Ведомости
Теоретически компьютеры, использующие в своих операциях принципы квантовой механики, существенно превзойдут по производительности нынешние машины, но большинство специалистов полагают, что от появления полноценных компьютеров такого рода нас отделяют долгие годы. Тем не менее IBM и некоторые другие компании уже демонстрируют опытные образцы систем, работа которых базируется на возможности существования элементарной частицы сразу в двух различных состояниях. В частности, электрон может одновременно хранить значения «1» и «0», представляя собой так называемый квантовый бит, или кубит (q-бит). Это существенно расширяет вычислительные возможности компьютера. Квантовый компьютер поможет решить те задачи, с которыми не справляются нынешние суперкомпьютеры: моделирование биологических молекул и новых химических веществ, экологии, климата и взаимодействия элементарных частиц.