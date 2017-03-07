Турция допросит Google

Турция начала антимонопольное расследование в отношении Google. Это может быть следствием жалобы «Яндекса», поданной в этой стране два года назад

Турецкое антимонопольное ведомство начало расследование в отношении Google, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства. Чиновники хотят выяснить, не нарушила ли американская компания местное законодательство о защите конкуренции. В частности, ведомство изучит, не нарушают ли закон контракты Google с производителями оборудования и не влияют ли положения этих документов на развитие собственных мобильных сервисов Google. В 2015 г. чиновники сообщали, что в расследовании работы Google в Турции необходимости нет, но после повторного изучения вопроса изменили позицию.