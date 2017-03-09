«Почта России» планирует увеличить инвестиции на 66% до 53,1 млрд рублей

В текущем году ФГУП «Почта России» планирует инвестировать в развитие 53,1 млрд руб., следует из утвержденной Минкомсвязи программы деятельности предприятия, с которой ознакомились «Ведомости». Около 36,5 млрд руб. из них будет профинансировано за счет кредитных средств, следует из документа.

На 2016 г. запланированные инвестиции составляли чуть более 32 млрд руб., говорится в документе. Таким образом, планируемые капитальные вложения почты вырастут на 66%. Больше всего вырастут инвестиции «Почты России» в развитие информационной и технологической инфраструктуры – почти на 160%. Предприятие собирается вложить в IT в 2017 г. более 16 млрд руб. Основные траты здесь предстоят в части дооснащения отделений техникой и модернизации устаревшего оборудования – более 5 млрд руб., еще 2,4 млрд руб. будет потрачено на развитие дата-центра, следует из документа.