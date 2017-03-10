В списке кандидатур в члены совета директоров «Ростелекома», оказалось два человека, имеющих отношение к структурам ВТБ

Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: ВТБ укрепляется в «Ростелекоме»

В списке кандидатур в члены совета директоров «Ростелекома», утвержденном в четверг нынешним составом совета, оказалось два человека, имеющих отношение к структурам ВТБ, следует из опубликованного компанией списка. Это предправления «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий и новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, до этой недели занимавший пост заместителя председателя правления банка ВТБ.