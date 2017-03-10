Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: ВТБ укрепляется в «Ростелекоме»

ВТБ укрепляется в «Ростелекоме»

В том числе новый президент Михаил Осеевский
В списке кандидатур в члены совета директоров «Ростелекома», оказалось два человека, имеющих отношение к структурам ВТБ
В списке кандидатур в члены совета директоров «Ростелекома», оказалось два человека, имеющих отношение к структурам ВТБ
Евгений Разумный / Ведомости

В списке кандидатур в члены совета директоров «Ростелекома», утвержденном в четверг нынешним составом совета, оказалось два человека, имеющих отношение к структурам ВТБ, следует из опубликованного компанией списка. Это предправления «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий и новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, до этой недели занимавший пост заместителя председателя правления банка ВТБ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике