Лидеры IT-рынка в спешном порядке пытаются закрыть уязвимости, используемые ЦРУ

Организация WikiLeaks создала серьезные проблемы для ведущих игроков IT-рынка
Silas Stein / DPA/TASS
Опубликовав во вторник несколько тысяч конфиденциальных документов с информацией о хакерской деятельности ЦРУ, организация WikiLeaks создала серьезные проблемы для ведущих игроков IT-рынка, включая Apple, Google, Cisco, Microsoft и Samsung Electronics. WikiLeaks утверждает, что ЦРУ активно использует для шпионажа имеющиеся в продуктах этих компаний уязвимости. Жертвами несанкционированной слежки, как утверждается, стали пользователи компьютеров и мобильных устройств, включая iPhone и телефоны на базе Android.