ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Программисты латают дыры

Лидеры IT-рынка в спешном порядке пытаются закрыть уязвимости, используемые ЦРУ

Информацию о них опубликовала организация WikiLeaks
Организация WikiLeaks создала серьезные проблемы для ведущих игроков IT-рынка
Организация WikiLeaks создала серьезные проблемы для ведущих игроков IT-рынка
Silas Stein / DPA/TASS

Опубликовав во вторник несколько тысяч конфиденциальных документов с информацией о хакерской деятельности ЦРУ, организация WikiLeaks создала серьезные проблемы для ведущих игроков IT-рынка, включая Apple, Google, Cisco, Microsoft и Samsung Electronics. WikiLeaks утверждает, что ЦРУ активно использует для шпионажа имеющиеся в продуктах этих компаний уязвимости. Жертвами несанкционированной слежки, как утверждается, стали пользователи компьютеров и мобильных устройств, включая iPhone и телефоны на базе Android.

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