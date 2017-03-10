Лидеры IT-рынка в спешном порядке пытаются закрыть уязвимости, используемые ЦРУ

Опубликовав во вторник несколько тысяч конфиденциальных документов с информацией о хакерской деятельности ЦРУ, организация WikiLeaks создала серьезные проблемы для ведущих игроков IT-рынка, включая Apple, Google, Cisco, Microsoft и Samsung Electronics. WikiLeaks утверждает, что ЦРУ активно использует для шпионажа имеющиеся в продуктах этих компаний уязвимости. Жертвами несанкционированной слежки, как утверждается, стали пользователи компьютеров и мобильных устройств, включая iPhone и телефоны на базе Android.

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