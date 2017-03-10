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Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Facebook издателям не помощник

Сотрудничество Facebook и американских издателей приносит пользу только самой социальной сети

Издатели пока не получают существенного дохода от размещения контента
Треть американцев читает новости в социальных сетях
Треть американцев читает новости в социальных сетях
Евгений Разумный / Ведомости

Американские издатели сообщили о резком росте количества платных подписчиков после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В IV квартале прошлого года число таких клиентов у The New York Times выросло на 277 000, у The Wall Street Journal – на 110 000. Но это незначительно улучшило финансовые показатели издателей. Хотя доходы издателей от продажи тиражей растут, их рекламная выручка сокращается: рекламодатели продолжают снижать расходы на рекламу в печатных СМИ. У большинства крупных издательств доходы от печатной рекламы в прошлом году упали больше чем на 20%, а размещение контента в интернете пока не может этого компенсировать.

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