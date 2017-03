Сотрудничество Facebook и американских издателей приносит пользу только самой социальной сети

Американские издатели сообщили о резком росте количества платных подписчиков после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В IV квартале прошлого года число таких клиентов у The New York Times выросло на 277 000, у The Wall Street Journal – на 110 000. Но это незначительно улучшило финансовые показатели издателей. Хотя доходы издателей от продажи тиражей растут, их рекламная выручка сокращается: рекламодатели продолжают снижать расходы на рекламу в печатных СМИ. У большинства крупных издательств доходы от печатной рекламы в прошлом году упали больше чем на 20%, а размещение контента в интернете пока не может этого компенсировать.

