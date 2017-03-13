Радиорелейное оборудование для сетей связи вместо воздушных проводов

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи на заседании в пятницу, 10 марта, приняла решение расширить частотный диапазон для использования радиорелейной связи на 2 ГГц – с 5 до 7 ГГц, рассказали «Ведомостям» человек в одном из профильных ведомств и участник заседания. Сейчас для безлицензионного использования оборудования радиорелейной связи выделены частоты 58,25–63,25 ГГц, они будут расширены до диапазона 57–64 ГГц.

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