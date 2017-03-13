Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Радиомост вместо провода

Радиорелейное оборудование для сетей связи вместо воздушных проводов

Такую замену предлагает госкомиссия по радиочастотам. Операторы считают, что им это не поможет
Радиорелейное оборудование создает беспроводной широкополосный канал передачи данных
Радиорелейное оборудование создает беспроводной широкополосный канал передачи данных
Максим Стулов / Ведомости

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи на заседании в пятницу, 10 марта, приняла решение расширить частотный диапазон для использования радиорелейной связи на 2 ГГц – с 5 до 7 ГГц, рассказали «Ведомостям» человек в одном из профильных ведомств и участник заседания. Сейчас для безлицензионного использования оборудования радиорелейной связи выделены частоты 58,25–63,25 ГГц, они будут расширены до диапазона 57–64 ГГц.

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