Радиорелейное оборудование для сетей связи вместо воздушных проводов

Радиорелейное оборудование создает беспроводной широкополосный канал передачи данных
Максим Стулов / Ведомости
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи на заседании в пятницу, 10 марта, приняла решение расширить частотный диапазон для использования радиорелейной связи на 2 ГГц – с 5 до 7 ГГц, рассказали «Ведомостям» человек в одном из профильных ведомств и участник заседания. Сейчас для безлицензионного использования оборудования радиорелейной связи выделены частоты 58,25–63,25 ГГц, они будут расширены до диапазона 57–64 ГГц.