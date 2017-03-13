Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Башенная распродажа Veon

Veon продает 12 000 сотовых вышек в странах бывшего СССР

Они интересны и «Русским башням», претендующим на его российские вышки
Холдинг Veon планирует получить необязывающие предложения о покупке своих сотовых вышек, расположенных в Евразии
Холдинг Veon планирует получить необязывающие предложения о покупке своих сотовых вышек, расположенных в Евразии
Д. Гришкин / Ведомости

Холдинг Veon (новое название компании Vimpelcom Ltd.) к 13 марта планирует получить необязывающие предложения о покупке своих сотовых вышек, расположенных в Евразии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на британское отраслевое издание TMT Finance. В общей сложности на продажу выставлено 12 000 башен, утверждает ресурс со ссылкой на свои источники. Речь идет о башенных активах в четырех странах – на Украине, в Казахстане, Грузии и Армении. Veon предпочел бы продать все четыре актива одному продавцу, однако рассмотрит и заявки с различными комбинациями активов или на покупку портфеля башен в одной из стран.

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