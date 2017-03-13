Ассанж предложил технологическим компаниям помочь защититься от ЦРУ

Джулиан Ассанж поясняет, что его цель – помочь компаниям защищать их клиентов
Peter Nicholls / REUTERS
В прошедший вторник WikiLeaks опубликовала на своем сайте 8761 документ с информацией о хакерских инструментах, которые, как утверждается, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США применяет для взлома всевозможных IT-продуктов, включая программное обеспечение, а также смартфоны и другое оборудование производства Apple, Google, Microsoft и Samsung Electronics. Эти компании начали спешно проверять свои продукты, ища уязвимости в системе защиты, через которые может быть осуществлено несанкционированное проникновение с целью шпионажа. В четверг Ассанж подлил масла в огонь своим сообщением о готовности помочь им.