ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: WikiLeaks защитит от ЦРУ

Ассанж предложил технологическим компаниям помочь защититься от ЦРУ

Основатель WikiLeaks предлагает им информацию об инструментах взлома
Джулиан Ассанж поясняет, что его цель – помочь компаниям защищать их клиентов
Джулиан Ассанж поясняет, что его цель – помочь компаниям защищать их клиентов
Peter Nicholls / REUTERS

В прошедший вторник WikiLeaks опубликовала на своем сайте 8761 документ с информацией о хакерских инструментах, которые, как утверждается, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США применяет для взлома всевозможных IT-продуктов, включая программное обеспечение, а также смартфоны и другое оборудование производства Apple, Google, Microsoft и Samsung Electronics. Эти компании начали спешно проверять свои продукты, ища уязвимости в системе защиты, через которые может быть осуществлено несанкционированное проникновение с целью шпионажа. В четверг Ассанж подлил масла в огонь своим сообщением о готовности помочь им.

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