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Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: По рублю с iPhone

Антимонопольная служба признала «дочку» Apple виновной в координации цен на iPhone в России

Компания заплатит штраф, но он составит меньше 1 рубля с каждого проданного смартфона
В России было продано более 5 млн смартфонов iPhone моделей 5s, 5с, 6 и 6s
В России было продано более 5 млн смартфонов iPhone моделей 5s, 5с, 6 и 6s
Е. Ширинкина / для Ведомостей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала российскую «дочку» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone, говорится в сообщении службы. Большинство ритейлеров со старта официальных продаж в России моделей Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus устанавливали на них одинаковые цены, рекомендованные компанией «Эппл рус», и поддерживали их в течение приблизительно трех месяцев.

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