ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: Деньги для микросхем

«Микрон» разместил 8,3 млн акций на 2,9 млрд рублей

«Микрон» разместил 8,3 млн акций на 2,9 млрд рублей
О планах размещения допэмиссии акций «Микрон» объявлял осенью 2016 г. – завод собирался разместить 13,88 млн акций стоимостью 350 руб.
О планах размещения допэмиссии акций «Микрон» объявлял осенью 2016 г. – завод собирался разместить 13,88 млн акций стоимостью 350 руб.
С. Портер / Ведомости

Во вторник зеленоградский завод «Микрон» (контролируется АФК «Система») сообщил о завершении допэмиссии своих акций. Он разместил 8,3 млн бумаг по цене 350 руб. на сумму 2,9 млрд руб. Но завод получит из них только 1,5 млрд руб., поскольку 3,9 млн акций он обменял на 100% акций завода «ВЗПП-Микрон» (производит силовую электронику, которая потом экспортируется в страны Юго-Восточной Азии), сейчас принадлежащего главному акционеру «Микрона» – «РТИ микроэлектроника» (см. врез).

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