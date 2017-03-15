«Микрон» разместил 8,3 млн акций на 2,9 млрд рублей

Во вторник зеленоградский завод «Микрон» (контролируется АФК «Система») сообщил о завершении допэмиссии своих акций. Он разместил 8,3 млн бумаг по цене 350 руб. на сумму 2,9 млрд руб. Но завод получит из них только 1,5 млрд руб., поскольку 3,9 млн акций он обменял на 100% акций завода «ВЗПП-Микрон» (производит силовую электронику, которая потом экспортируется в страны Юго-Восточной Азии), сейчас принадлежащего главному акционеру «Микрона» – «РТИ микроэлектроника» (см. врез).

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