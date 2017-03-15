Персональные технологии
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: Китайцы задержали YotaPhone

«Ростех» заявил, что китайские партнеры Yota Devices недоинвестируют в компанию

В результате выпуск третьей модели YotaPhone задерживается
Выпуск третьей модели YotaPhone задерживается из-за того, что китайские акционеры не спешат инвестировать в его производство, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
Выпуск третьей модели YotaPhone задерживается из-за того, что китайские акционеры не спешат инвестировать в его производство, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
Jussi Nukari / AP

У Yota Devices пока нет денег на массовое производство и вывода на рынок смартфона YotaPhone 3, объяснил руководитель госкорпорации «Ростех» (владеет блокпакетом Yota Devices) Сергей Чемезов телеканалу «Россия 24» задержку с выходом новой модели. Китайский акционер, по его словам, не выделяет средств на это. По словам Чемезова, изначально China Baoli проявила большой интерес к производству YotaPhone, но сейчас не очень активно идет дальше, «хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone». Из-за этого, по его словам, выпуск задерживается.

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