«Ростех» заявил, что китайские партнеры Yota Devices недоинвестируют в компанию

Выпуск третьей модели YotaPhone задерживается из-за того, что китайские акционеры не спешат инвестировать в его производство, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
Jussi Nukari / AP
У Yota Devices пока нет денег на массовое производство и вывода на рынок смартфона YotaPhone 3, объяснил руководитель госкорпорации «Ростех» (владеет блокпакетом Yota Devices) Сергей Чемезов телеканалу «Россия 24» задержку с выходом новой модели. Китайский акционер, по его словам, не выделяет средств на это. По словам Чемезова, изначально China Baoli проявила большой интерес к производству YotaPhone, но сейчас не очень активно идет дальше, «хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone». Из-за этого, по его словам, выпуск задерживается.