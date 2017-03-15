Новый закон также обязывает рекламодателей с сентября 2017 г. размещать рекламу на федеральных телеканалах только на основании данных измерителя, отобранного специальной комиссией при Роскомнадзоре

Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: «Первый канал» взялся за счетчик

«Первый канал» возобновил сотрудничество с Mediascope (ранее TNS Russia) – компанией, которая занимается измерениями аудитории медиа в России. Об этом рассказали представители телеканала и Mediascope. «Первый» был единственным крупным телеканалом, не пользовавшимся услугами этого измерителя ТВ-аудитории последние 12 лет. Руководитель телеканала Константин Эрнст говорил, что методика Mediascope искажает картину телевизионного рынка.