Медиа
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: «Первый канал» взялся за счетчик

«Первый канал» взялся за счетчик

«Первый канал» после 12 лет конфликта возобновил сотрудничество с телеизмерителем
Новый закон также обязывает рекламодателей с сентября 2017 г. размещать рекламу на федеральных телеканалах только на основании данных измерителя, отобранного специальной комиссией при Роскомнадзоре
Новый закон также обязывает рекламодателей с сентября 2017 г. размещать рекламу на федеральных телеканалах только на основании данных измерителя, отобранного специальной комиссией при Роскомнадзоре
М. Стулов / Ведомости

«Первый канал» возобновил сотрудничество с Mediascope (ранее TNS Russia) – компанией, которая занимается измерениями аудитории медиа в России. Об этом рассказали представители телеканала и Mediascope. «Первый» был единственным крупным телеканалом, не пользовавшимся услугами этого измерителя ТВ-аудитории последние 12 лет. Руководитель телеканала Константин Эрнст говорил, что методика Mediascope искажает картину телевизионного рынка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике