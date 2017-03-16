Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: ВТБ сделает «Ростелекому» одолжение

«Ростелеком» займет у ВТБ 30 млрд рублей

Это уже вторая кредитная линия, которую банк откроет для оператора
«Ростелеком» занимает только в рублях
«Ростелеком» занимает только в рублях
М. Стулов / Ведомости

«Ростелеком» намерен открыть пятилетнюю кредитную линию в ВТБ на 30 млрд руб., следует из закупочных документов оператора.

Процентная ставка кредитной линии в документах не указана, но госкомпания сообщает, что по кредитам с фиксированной процентной ставкой она не может превышать ключевую ставку, действующую на дату принятия заявления, увеличенную на 3% годовых. Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 10%, т. е. предельная ставка составила бы 13% годовых. А по кредитам, предоставляемым по плавающей процентной ставке, ставка не может превышать либо также ключевую ставку, увеличенную на 3% годовых, либо ставку MosPrime Rate (на 15 марта – 10,23%), увеличенную на 3% годовых.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике