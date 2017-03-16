«Ростелеком» займет у ВТБ 30 млрд рублей

«Ростелеком» намерен открыть пятилетнюю кредитную линию в ВТБ на 30 млрд руб., следует из закупочных документов оператора.

Процентная ставка кредитной линии в документах не указана, но госкомпания сообщает, что по кредитам с фиксированной процентной ставкой она не может превышать ключевую ставку, действующую на дату принятия заявления, увеличенную на 3% годовых. Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 10%, т. е. предельная ставка составила бы 13% годовых. А по кредитам, предоставляемым по плавающей процентной ставке, ставка не может превышать либо также ключевую ставку, увеличенную на 3% годовых, либо ставку MosPrime Rate (на 15 марта – 10,23%), увеличенную на 3% годовых.