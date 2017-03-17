Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: «Мегафон» готовится к худшему

Менеджеры «Мегафона» ожидают падения рентабельности

До реального снижения конкуренции на рынке мобильной связи еще далеко
В России слишком много салонов сотовой связи, считают аналитики «Мегафона»
В России слишком много салонов сотовой связи, считают аналитики «Мегафона»
Евгений Разумный / Ведомости

Годовая выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи в России впервые снизилась – на 2,3% до 258,9 млрд руб., следует из материалов компании. В IV квартале 2016 г. мобильная выручка сократилась год к году на 3,6% почти до 67,1 млрд руб. Общая выручка оператора в России при этом осталась на уровне прошлого года и составила 311,57 млрд руб., увеличившись на 1% год к году благодаря росту доходов от продажи оборудования и от услуг фиксированной связи: год к году они выросли на 35,5 и 9,5% соответственно. При этом, несмотря на рост доходов от фиксированной связи, оператор списал часть стоимости фиксированного бизнеса (см. врез).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике