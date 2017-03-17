Менеджеры «Мегафона» ожидают падения рентабельности

Годовая выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи в России впервые снизилась – на 2,3% до 258,9 млрд руб., следует из материалов компании. В IV квартале 2016 г. мобильная выручка сократилась год к году на 3,6% почти до 67,1 млрд руб. Общая выручка оператора в России при этом осталась на уровне прошлого года и составила 311,57 млрд руб., увеличившись на 1% год к году благодаря росту доходов от продажи оборудования и от услуг фиксированной связи: год к году они выросли на 35,5 и 9,5% соответственно. При этом, несмотря на рост доходов от фиксированной связи, оператор списал часть стоимости фиксированного бизнеса (см. врез).

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