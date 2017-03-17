Прокладку крупнейшей тихоокеанской кабельной магистрали профинансирует китайский девелопер Вэй Цзюнькан

Проект Facebook и Google по прокладке тихоокеанской кабельной магистрали между Лос-Анджелесом и Гонконгом профинансирует китайский девелопер Вэй Цзюнькан

Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Кабельный мост в Китай

Проект Pacific Light Cable Network может стать первым таким проектом с мажоритарным участием китайской компании. Прокладка подводного кабеля обойдется примерно в $500 млн и после устранения регуляторных препятствий позволит создать самую большую интернет-магистраль между США и Азией. Руководит проектом сын 56-летнего Вэй Цзюнькана, 33-летний Эрик Вэй, выросший в Калифорнии.