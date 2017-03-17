«Мегафон» ведет переговоры с «Вымпелкомом» о том, чтобы оставить себе бренд «Евросети»

Переговоры «Мегафона» и «Вымпелкома» о судьбе «Евросети» могут завершиться в течение месяца, может быть, даже быстрее, сообщил вчера гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков. А Veon (новое название материнского холдинга «Вымпелкома») сообщил, что компания оценивает разные варианты, связанные с бизнесом «Евросети», и подтвердил, что ведет переговоры об этом с «Мегафоном». Идут интенсивные переговоры, говорит и президент «Евросети» Александр Малис.

По словам нескольких людей, близких к разным сторонам переговоров, салоны «Евросети» будут разделены между акционерами. Сейчас идут переговоры о бренде «Евросети» и, по словам человека, знакомого с топ-менеджерами совладельцев ритейлера, на него претендует «Мегафон». По состоянию на середину недели вариант, что бренд ритейлера отойдет «Мегафону», выглядит наиболее вероятным, говорит близкий к «Евросети» человек. Менеджер одного из акционеров «Евросети» знает, что переговоры о том, чтобы бренд перешел к «Мегафону», идут, но пока совладельцы ритейлера не могут прийти к единой оценке бренда «Евросети».

До кризиса 2008 г. «Евросеть» контролировал ее основатель Евгений Чичваркин, но осенью 2008 г. он был вынужден продать бизнес Александру Мамуту, а спустя короткое время 49,9% «Евросети» у Мамута за $226 млн купил «Вымпелком». В декабре 2012 г. Мамут продал свою долю за $1,07 млрд: 0,1% купил «Вымпелком», по 25% – «Мегафон» и его материнский холдинг Garsdale Алишера Усманова с партнерами. В июле 2014 г. доля Garsdale перешла «Мегафону».

Операторы внакладе 60 миллиардов рублей такую сумму большая четверка российских операторов суммарно тратит в год на содержание розницы и новые подключения, подсчитали в прошлом году аналитики «Мегафона». Эти затраты не компенсируются денежным потоком от новых подключенных абонентов, заметили они. По оценке «Мегафона», число салонов у операторов связи и крупных ритейлеров (более 23 000 розничных точек) избыточно и составляет 1610 салонов на 100 000 жителей

О том, что акционеры «Евросети» задумались о ее разделении, стало известно в мае 2016 г. Операторы считают более эффективной монобрендовую розницу, условно независимая сеть потеряла смысл, объяснял тогда собеседник «Ведомостей». По мнению другого, бизнес «Евросети» вошел в противоречие с задачами операторов: основной заработок «Евросети» дают телефоны, а задача операторов – контракты с абонентами. Однако операторы не смогли договориться о способах разделения.

Вновь вопрос был поднят в ноябре 2016 г. «Вымпелком» тогда предложил «Мегафону» разделить салоны и долги ритейлера (около 15 млрд руб.), а бренд «Евросеть» ликвидировать через год. Срок предложения истекал в декабре, «Мегафон» с ним не согласился. Оператор хотел бы оставить бренд «Евросети» за собой, говорил тогда человек, близкий к партнеру «Вымпелкома», но для этого ему нужно было бы взять на себя весь долг компании, возражал знакомый топ-менеджеров акционеров «Евросети».

В феврале 2017 г. топ-менеджеры «Мегафона» на встрече с аналитиками впервые официально подтвердили, что переговоры о «Евросети» ведутся, и прогнозировали, что решение будет принято в мае 2017 г. «Мегафон» рассчитывает, что ему достанется чуть более 2000 салонов «Евросети», судьба бренда пока не определена, передавали аналитики в своих отчетах.