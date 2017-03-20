Руководство «Мегафона» хочет удержать долговую нагрузку в пределах допустимых значений

Акционерам «Мегафона» в этом году может достаться меньше денег, чем в прошлом

Текущий уровень долговой нагрузки «Мегафона» находится на «верхней границе комфортного уровня» и оператор будет искать оптимальный баланс между дивидендами и долговой нагрузкой, заявили на телеконференции с аналитиками топ-менеджеры «Мегафона».

На конец 2016 г. долговая нагрузка «Мегафона» составила 1,6 OIBDA, говорится в материалах оператора. В четверг менеджмент «Мегафона» дал прогноз, что в 2017 г. OIBDA оператора снизится год к году на 2,6–7,5% до 112–118 млрд руб., а инвестиции сократятся на 8,5–16% до 55–60 млрд руб. С учетом прогноза долговая нагрузка в 2017 г. может вырасти до 1,8–2 показателей OIBDA, подсчитали в своем отчете аналитики Райффайзенбанка. Кроме того, выплата в I квартале 2017 г. «Мегафоном» $640 млн за долю в Mail.ru Group (остальные $100 млн компания заплатит через год) еще больше повысит долговую нагрузку.