Apple Music приносит Apple 10% ее выручки от продажи сервисов

Стриминговый сервис Apple Music приносит компании Apple примерно 10% ее выручки от продажи сервисов, подсчитал аналитик RBC Capital Markets Амит Дариянани. Его аналитическую записку опубликовало издание appleinsider.com. В список сервисов, кроме Apple Music, также включены магазины iTunes, AppStore, сервис хранения файлов iCloud, платежный сервис Apple Pay и др.

Вся выручка Apple от сервисов составила $25,5 млрд в 2016 г. Однако грубо отсчитывать 10% от этой суммы некорректно, так как число пользователей Apple Music менялось в течение года. Так, в начале прошлого года у Apple Music было 10 млн платных подписчиков, в конце – 20 млн. Возможно, этот расклад можно применить к IV кварталу 2016 г., отмечает издание Music Ally: тогда Apple Music могла получить $717 млн из $7,17 млрд всей сервисной выручки Apple. То есть по итогам 2017 г. музыкальный стриминг принесет Apple не менее $2,8 млрд.

Амит Дариянани из RBC Capital Markets также отмечает, что у Apple Music самая низкая рентабельность среди всех сервисов Apple – 15% по сравнению с 85% в AppStore. Apple Music платит высокие отчисления правообладателям, в то время как AppStore получает 30% от разработчиков приложений, в том числе и музыкальных приложений конкурентов, распространяющихся через iOs, – Spotify, Pandora, Deezer и др.

Дариянани в своей аналитической записке пишет, что у Apple Music большой потенциал роста, так как сервисом пользуются всего 3% владельцев устройств Apple.

На чем зарабатывает​ Основной бизнес Apple – выпуск смартфонов iPhone, планшетов iPad, компьютеров Mac и другой электроники. Выручка Apple в 2016 финансовом году составила $215,6 млрд.

Во время июльской конференции Apple ее гендиректор Тим Кук сказал, что подразделение сервисов Apple в 2017 г. достигнет размеров выручки, сопоставимых с показателями компаний, входящих в список Fortune 100, пишет appleinsider.com.

Основной конкурент Apple – шведский сервис Spotify. В начале марта Spotify объвила, что число платных подписчиков сервиса достигло 50 млн человек – на 25% больше, чем полгода назад. Год назад платящая аудитория Spotify составляла 30 млн человек, два года назад – 15 млн.

Представитель Apple пока не ответил на запрос.