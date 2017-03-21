Vodafone объявил о слиянии с Idea Cellular в Индии

Путь Vodafone на индийский рынок был непростым. В 2007 г. британская корпорация купила за 6 млрд фунтов стерлингов ($7,4 млрд) мажоритарный пакет акций Hutchison Essar, а пятью годами позже индийские налоговики потребовали от нее уплатить налоговую задолженность в размере $2,5 млрд. Vodafone оспорил это решение в международном арбитражном суде, и этот конфликт пока не исчерпан. Кроме того, индийский бизнес Vodafone пострадал от жесткой ценовой конкуренции – в 2010 и 2016 гг. Vodafone India пришлось списать активы на общую сумму 6,6 млрд фунтов стерлингов.

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