Sms-рассылки становятся все более популярными

Российские сотовые операторы заработали на sms-рассылках 14 млрд руб. против 11 млрд руб. в 2015 г., следует из отчета AC&M-Consulting. Эти данные не включают выручку операторов от оказания услуг Сбербанку: он работает с операторами на особых условиях и проходит у них по отдельной статье, уточняет партнер AC&M-Consulting Оксана Панкратова. По ее оценке, с учетом Сбербанка доходы от sms-рассылок были бы примерно вдвое выше.

По данным AC&M-Consulting, в 2016 г. сотовые компании заработали на услугах для корпоративных клиентов не менее 110 млрд руб. (+3%). Даже такой рост – серьезное достижение на фоне стагнирующих или даже сокращающихся доходов от услуг мобильной связи, считает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев.

Данные о росте выручки от sms-рассылок конкретных операторов AC&M-Consulting не приводит. По словам Алексеева, лидирует здесь МТС, у которой больше всего абонентов в крупнейших городах.

По сравнению с 2015 г. рост выручки от sms-рассылок замедлился, отмечает Панкратова: тогда он был 35%. Связано это, в частности, с сокращением «транзакционных sms», которые банки отправляют клиентам: эти уведомления мигрируют в мобильные приложения.

Количество sms в рассылках в 2016 г. выросло на 7% до 25,3 млрд (см. график), продолжает Панкратова. Опережающий рост выручки она объясняет быстрым ростом числа персонифицированных сообщений рекламного и информационного характера (промокодов, уведомлений о получении бонусов и т. п.) – такие sms стоят дороже.

Потенциал этого сегмента далеко не исчерпан, уверен Алексеев: способность операторов определять потенциальных потребителей по социально-демографическим, поведенческим и даже имущественным параметрам позволит сделать рекламные акции более таргетированными и, следовательно, более дорогими. Мобильную рекламу для продвижения товаров и услуг все активнее использует малый и средний бизнес, следует из материалов AC&M-Consulting: опрос его представителей в торговле, сфере услуг, общественного питания показал, что возможность продвижения посредством рассылок знакома 95% респондентов, почти 3/4 считают их действенным инструментом, но пока их использует только 22% компаний малого и среднего бизнеса. Большинство попросту не знает, как использовать рассылки и на какую категорию абонентов должна быть нацелена их кампания, резюмируют авторы отчета.

Представители операторов не раскрывают выручку от sms-рассылок. Юлия Дорохина из «Мегафона» согласна с выводами AC&M-Consulting: у «Мегафона» растут доходы от sms-рассылок, количество сервисных и транзакционных sms снижается за счет мобильных приложений, а рекламных sms – растет. На прошлой неделе «Мегафон» запустил услугу «Мегафон.Таргет» для рекламных рассылок конкретным абонентам с учетом их возраста, пола, местоположения, затрат на мобильную связь, рассказывает Дорохина, сервис подключили уже 2500 корпоративных клиентов.

«Т2 РТК холдинг» (Tele2) предоставляет корпоративным клиентам услугу «Бизнес-sms» – она позволяет рассылать сообщения на номера любых операторов по спискам, которые формирует заказчик, рассказывает представитель оператора Ольга Галушина, эта опция особенно востребована среди сервисных компаний (салоны красоты, медицинские центры и т. д.). Tele2 видит в таких рассылках дополнительный источник дохода и возможности для развития корпоративного бизнеса, отмечает она.

Наиболее активно и органично растут доходы от мобильной рекламы – таргетированной рассылки sms-сообщений, которую для корпоративного сегмента МТС запустила в 2010 г., говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. Сейчас заказчик может доставить рекламное сообщение целевой аудитории, отобранной в том числе при помощи методов big data: по географии, полу, возрасту, расходам на связь, нахождении в роуминге, модели телефона и т. д., отмечает он. Наиболее популярен этот сервис у малого и среднего бизнеса, утверждает Солодовников. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.