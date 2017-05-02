«Одноклассники» легализуют музыку

Об этом рассказал представитель Mail.ru Group, владельца всех трех соцсетей. Стоимость абонемента – 149 руб. в месяц, уточнил он. Подписка будет работать как в версиях социальных сетей для компьютера, так и в мобильных приложениях, причем как в самих «В контакте», «Одноклассниках» и «Моем мире» на iOS и Android, так и в приложении Boom, созданном Mail.ru вместе с United Media Agency (UMA) Олега Бутенко. UMA – посредник между Mail.ru Group и правообладателями, именно эта компания от лица группы заключает лицензионные соглашения с издателями музыки.

В мобильных приложениях «В контакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне, уточнил представитель Mail.ru Group. Близкий к компании человек объясняет: таково желание правообладателей, которые считают, что возможность прослушивания музыки офлайн – это особенная функция, она должна быть доступна только в специальном музыкальном приложении, а не просто в соцсети. По словам представителя Mail.ru Group, 149 руб. – это подписка сразу на все сервисы группы.

Mail.ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Ранее лейблы не раз обвиняли группу, а особенно ее самый растущий актив – «В контакте» – в пиратстве. Эта соцсеть несколько лет подряд фигурирует в списке пиратских сайтов, составленном торгпредством США. Правообладатели в беседе с «Ведомостями» никогда не скрывали, что их главная цель – легализовать «В контакте», которую они считают главным источником пиратства в рунете.

В связи с этим правообладатели даже судились несколько лет подряд с «В контакте», хотя судебная практика оказывалась противоречивой. ВГТРК, «Гала рекордз» и студии «Союз» удавалось выиграть споры у соцсети: суд обязывал компанию удалять спорные треки. Правда, проблему с пиратством это не решало – пользователи вновь загружали треки на страницы «В контакте». А когда весной 2014 г. все три музыкальных мейджора – Universal Music, Sony Music и Warner Music – подали иски к «В контакте» с требованием возместить им 50 млн руб. материального ущерба и удалить треки нескольких исполнителей, дело не увенчалось успехом: суды признали социальную сеть добросовестным посредником, который не может отвечать за контент, который загружают пользователи.

В прошлом году UMA от лица Mail.ru Group заключила соглашения с Universal Music, Sony Music, Warner Music и некоторыми российскими издателями – например, Первым музыкальным издательством. Эксперты оценивали общую сумму этих контрактов в $8 млн в год. Эта сумма включает в себя минимальные гарантийные платежи, которые правообладатель получает только за возможность использования его музыки. Также контракты предполагают, что Mail.ru Group будет платить лейблам отчисления от каждого проигранного трека и будет делиться доходами от рекламы.

Подписка на музыку на проектах Mail.ru Group дешевле, чем в аналогичных сервисах: так, минимальная стоимость подписки на Apple Music – 169 руб. в месяц, на Google Play – 159 руб., на «Яндекс.Музыку» – 169 руб., Deezer и Zvooq – 169 руб.