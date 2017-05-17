Персональные технологии
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Android станет кошельком

Спрос на смартфоны с бесконтактными платежными модулями в России почти не растет

Оживить рынок могут мобильные платежные сервисы – в частности, Android Pay

В 2016 г. среди всех проданных в России смартфонов 19% поддерживали технологию ближней связи NFC (Near field communication; используется, в частности, для проведения бесконтактных платежей) – на 0,5 п. п. больше, чем в 2015 г., следует из отчета «Связного». В 2014 г. на смартфоны с поддержкой NFC приходилось 16,5% продаж. Доля аппаратов с поддержкой NFC в продажах растет не столько из-за роста популярности технологии, сколько из-за повышенного спроса российских покупателей на дорогие смартфоны премиум-класса, считает представитель «Связного» Сергей Тихонов. В них NFC, как правило, одна из многих дополнительных функций, а при покупке дорогого аппарата ее наличие или отсутствие не является определяющим фактором, констатирует он.

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