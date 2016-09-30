Статья опубликована в № 4172 от 30.09.2016 под заголовком: Тема недели: Ведь есть у тузов и молодцы сыновья

Сын гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко – Владимир Кириенко внезапно стал заместителем гендиректора Сергея Калугина в «Ростелекоме». А скоро место работы может сменить и его папа – злые языки утверждают, что он сядет в Кремле в кресло, в котором до него сидели такие инфернальные личности, как Владислав Сурков и Вячеслав Володин. В связи с этим уверен, что такой менеджер, как Кириенко-младший, идеально подошел бы не только «Ростелекому» – его с руками оторвали бы и другие госкорпорации и институты развития. Не исключено, что за его кандидатуру шла даже подковерная борьба, завершившаяся победой госоператора.

В последние годы опорой руководства «Ростелекома» в администрации президента (АП) был Сергей Иванов, до недавнего времени руководивший ею, рассказывали «Ведомостям» высокопоставленные сотрудники других госкорпораций. Однако теперь Иванов ушел из АП и положение «Ростелекома» пошатнулось, продолжали они. Возможно, назначение Кириенко поможет оператору наладить новые связи в органе, который многие считают главным местом силы в России.

В том, что это назначение скорее политическое, чем бизнесовое, уверены почти все участники рынка, с которыми удалось пообщаться. Его назначение, судя по словам очевидцев, напоминало спецоперацию – в компании узнали об этом накануне вечером. Лариса Ткачук, чье место он занял, также была поставлена перед фактом.

Согласно сообщению «Ростелекома», в его обязанности будет входить руководство корпоративным маркетингом, координация коммерческой деятельности макрорегиональных филиалов и бизнес-функций, а также руководство новыми направлениями развития бизнеса «Ростелекома». Между тем из сообщения ясно, что Кириенко-младший не работал в телекоме и не имеет опыта управления операционной деятельностью крупных компаний. В его активе руководство советами директоров нижегородских банков и телекомпании, а также инвестиционной компанией «Капитал».

Эффективность была принесена в жертву политике. И этот пример – хороший аргумент в пользу разгосударствления экономики. А также много говорит о том, изменится ли в лучшую сторону внутренняя политика в стране после прихода в Кремль Кириенко-старшего. Но это уже тема не этой полосы.

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»