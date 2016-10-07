Старый новый Apple Pay

В России заработала платежная система Apple Pay. Для страны, где модель iPhone показывает чуть ли не положение в обществе, это бесценно. Теперь есть повод лишний раз продемонстрировать новый iPhone или часы Apple Watch на кассе в магазине. Трепетное отношение к iPhone, кстати, может стать залогом высоких оборотов Apple Pay в России. По банковским карточкам платить скучно, они есть уже у пенсионеров – а вот iPhone 6 и более новые модели усилиями маркетологов Apple стали атрибутом сливок общества. Хотя не так и мало этих сливок: смартфонами, поддерживающими Apple Pay, в России пользуются до 5 млн сотовых абонентов, рассказывал ранее «Ведомостям» сотрудник одного из операторов.

До сих пор российский рынок мобильных платежей в реальной рознице развивался ни шатко ни валко. С одной стороны, в России в отличие от многих развивающихся стран хорошо развита банковская система: банки и государство за последние несколько лет сделали все, чтобы платежных карт и мест, где их принимают, стало как можно больше. При этом есть еще платежные терминалы, электронные кошельки и т. д., и т. п., так что платежи через смартфон – далеко не единственная альтернатива обычным деньгам. С другой стороны, удобных и понятных решений, позволяющих платить с телефона в магазинах, ресторанах и на заправках, в России пока немного, а о тех, что есть, мало кто знает. Учитывая особый статус iPhone в России, а также то, что Apple Pay (по первым отзывам) пришел в Россию в виде готового штатно работающего сервиса, у Apple есть шанс переломить эту ситуацию.

В целом Apple Pay – вещь в духе Apple. Ведь ее конек в том, что она доводит до ума те новшества, о которые уже набили синяки и шишки предшественники. Так было с iPhone: телефоны с функциями компьютера, сенсорные экраны были и до него – но не очень удобные и немассовые. А потом синонимом смартфона стал iPhone. Возможно, то же самое произойдет с Apple Pay. Превратить мобильные телефоны в кошельки их производители и разработчики приложений пытаются уже лет 10, если не больше. Что только ни пробовали: и выводить на экран телефона штрихкоды, которые потом должен был считывать торговый автомат, и какие-то свистки, которыми телефон должен был обмениваться с кассой, и бесконечные вариации на тему радиообмена между ней и смартфоном. И где это все сейчас? Насмотревшись на эти упражнения, в 2014 г. Apple открыла свою платежную систему – недавно ее вице-президент по Apple Pay Дженнифер Бейли говорила «Ведомостям» о десятках миллионов пользователей.

iPhone недолго оставался единственным в своем роде – рынок быстро заполнился более доступной продукцией подражателей. Но сила бренда и преданность поклонников позволяет Apple контролировать значительную долю мирового рынка. Возможно, такая же судьба ждет и Apple Pay.

Автор – корреспондент отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»